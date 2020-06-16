Москва онлайн: зачем собирать пластиковые крышечки

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Наверное, многие из вас видели в магазинах контейнеры для сбора разноцветных пластиковых крышечек. А знаете ли вы, почему их собирают отдельно от бутылок, куда отвозят и что из них делают? 17 июня съемочная группа Москвы онлайн узнает ответы на эти вопросы, посетив завод по сортировке отходов.

Ежегодно в России, по данным Минприроды, образуется 70 миллионов тонн отходов (в среднем почти полтонны на каждого жителя). Каждый год их объем увеличивается на 3%.

Чтобы снизить негативное воздействие на экологию и сэкономить на использовании природных ресурсов, нужно всего лишь собирать отходы раздельно и относить их в разные мусорные баки.

Смотрите трансляцию 17 июня в 12:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.