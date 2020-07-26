Свыше 1 тыс обращений по поводу раздельного сбора мусора отправили в Москве в 2020 году

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Более 1 тысячи обращений отправили москвичи по поводу раздельного сбора мусора в 2020 году, сообщает ТАСС со ссылкой на столичный департамент жилищно-коммунального хозяйства.

"С начала 2020 года в центр информационной поддержки по вопросам раздельного сбора отходов поступило более тысячи обращений", – заявили в ведомстве.

Чаще всего москвичи звонили по поводу правил сортировки отходов. В частности, они интересовались, что можно положить в контейнер с синей маркировкой, а также как подготовить вторсырье к утилизации.

На втором месте по популярности расположился вопрос, касающийся содержания контейнерных площадок во дворах. Кроме того, москвичи предлагали свои варианты развития программы сбора вторсырья. Также столичные жителя интересовались адресами сбора батареек, термометров и ртутьсодержащих ламп.

В департаменте сообщили, что сотрудники горячей линии оперативно отвечают на все вопросы, а также круглосуточно фиксируют жалобы и предложения по поводу реализации программы.

"Активное участие москвичей позволяет определить слабые места в новой системе сбора отходов и заблаговременно принять меры для их устранения", – заключили в ведомстве.

Ранее в Москве запустили сайт о раздельном сборе мусора. На нем столичные жители могут узнать адреса пункта приема лампочек, градусников и батареек. Кроме того, на портале собрали ссылки на публикации, посвященные раздельному сбору мусора.