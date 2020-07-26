Свыше 1 тыс обращений по поводу раздельного сбора мусора отправили в Москве в 2020 году

Фото: ТАСС/Александр Щербак
Более 1 тысячи обращений отправили москвичи по поводу раздельного сбора мусора в 2020 году, сообщает ТАСС со ссылкой на столичный департамент жилищно-коммунального хозяйства.
"С начала 2020 года в центр информационной поддержки по вопросам раздельного сбора отходов поступило более тысячи обращений", – заявили в ведомстве.
Чаще всего москвичи звонили по поводу правил сортировки отходов. В частности, они интересовались, что можно положить в контейнер с синей маркировкой, а также как подготовить вторсырье к утилизации.
На втором месте по популярности расположился вопрос, касающийся содержания контейнерных площадок во дворах. Кроме того, москвичи предлагали свои варианты развития программы сбора вторсырья. Также столичные жителя интересовались адресами сбора батареек, термометров и ртутьсодержащих ламп.
В департаменте сообщили, что сотрудники горячей линии оперативно отвечают на все вопросы, а также круглосуточно фиксируют жалобы и предложения по поводу реализации программы.
"Активное участие москвичей позволяет определить слабые места в новой системе сбора отходов и заблаговременно принять меры для их устранения", – заключили в ведомстве.
Ранее в Москве запустили сайт о раздельном сборе мусора. На нем столичные жители могут узнать адреса пункта приема лампочек, градусников и батареек. Кроме того, на портале собрали ссылки на публикации, посвященные раздельному сбору мусора.
В России предложили законсервировать все мусоропроводы
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: