В Москве запустили сайт о раздельном сборе отходов

Фото: depositphotos/stokkete

В столице запустили сайт о раздельном сборе мусора в формате лендинг-страницы. На специальном интернет-ресурсе горожанам доступны полезные советы, а также памятки по сортировке отходов.

Помимо этого, люди смогут узнать адреса пунктов приема батареек, градусников и лампочек, добавили представители департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы. Памятки с сайта можно скачать и распечатать.

Еще на портале чистая-москва.рф будут собраны ссылки на интересные публикации в СМИ, посвященные сортировке мусора.

Согласно статистике, представленной на сайте, 370 килограммов отходов в год образует каждый житель Москвы. Кроме этого, в разделе "Видео" опубликованы мультфильмы для детей, рассказывающие о работе программы.

Ранее специалисты Мосприроды назвали принципы сортировки мусора. Принято разделять весь пластик на семь видов – каждому из них соответствует собственная маркировка.