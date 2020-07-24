В Москве запустили сайт о раздельном сборе отходов

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В столице запустили сайт о раздельном сборе мусора в формате лендинг-страницы. На специальном интернет-ресурсе горожанам доступны полезные советы, а также памятки по сортировке отходов.
Помимо этого, люди смогут узнать адреса пунктов приема батареек, градусников и лампочек, добавили представители департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы. Памятки с сайта можно скачать и распечатать.
Еще на портале чистая-москва.рф будут собраны ссылки на интересные публикации в СМИ, посвященные сортировке мусора.
Согласно статистике, представленной на сайте, 370 килограммов отходов в год образует каждый житель Москвы. Кроме этого, в разделе "Видео" опубликованы мультфильмы для детей, рассказывающие о работе программы.
Ранее специалисты Мосприроды назвали принципы сортировки мусора. Принято разделять весь пластик на семь видов – каждому из них соответствует собственная маркировка.
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