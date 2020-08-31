Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лейла Карипова

Московским школьникам вручили книги о раздельном сборе мусора. Подарки преподнес департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы, сообщает пресс-служба ведомства.

Серия книг, выпущенная департаментом ЖКХ, называется "Вторая жизнь мусора, или Как сделать отходы полезными".

"В них рассказывается история человечества от эпохи органики к эпохе пластика и даются практические советы по организации раздельного накопления. Несколько тысяч экземпляров были переданы столичным образовательным центрам перед 1 сентября", – рассказали в ведомстве.

Впервые книги напечатали в конце 2019 года. Их также передали школам.

Начиная с января 2020 года, в столице заработала программа раздельного сбора отходов. Так, во дворах и на территориях социальных учреждений установили более 60 тысяч контейнеров разных цветов. Синие баки предназначены для вторсырья, а серые – для смешанных отходов.

Только за первую половину 2020 года переработке подверглись 413 тысяч тонн вторсырья.

Ранее в нескольких школах Москвы разработали специальные электронные навигационные карты. Они позволят развести потоки и сократить количество контактов между учениками.