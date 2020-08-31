Собянин рассказал о начале учебного года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин рассказал, что в новом учебном году столичные дети будут заниматься в привычном очном формате, но при этом сохранятся ограничительные меры.

В интервью телеканалу "Россия 1", мэр Москвы подчеркнул, что эпидемия еще не закончилась.

"Я представляю огромное волнение родителей, которые посылают ребенка в классы, где учатся по 20–30 детей, но надеюсь, что все равно мы сможем сохранить основной объем обучения уже не в режиме онлайн, а в очном формате", – сказал Собянин.

При этом он выразил надежду на то, что учебный год удастся пройти "нормально".

"Конечно, ребята соскучились по общению, по школе, я их понимаю, и мы с удовольствием откроем 1 сентября двери", – добавил мэр.

Владимир Путин ранее подтвердил начало учебного года для школьников и студентов с 1 сентября. По его словам, решение принято на региональном и правительственном уровнях.

Замминистра просвещения РФ Денис Грибов уточнял, что дополнительные ограничительные меры в школах России могут ввести в случае второй волны коронавируса. В Минобрнауки РФ добавили, что вузы РФ тоже готовы начать учебный год с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике коронавируса.

При возникновении очагов заболевания в школах, они сами будут решать вопрос с введением карантина, рассказали Минпросвещения. При этом министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что при переходе на "удаленку" образовательный процесс прерывать не станут.

Школьные линейки 1 сентября состоятся в 75 субъектах страны. Роспотребнадзор рекомендовал проводить их на открытом воздухе по классам либо параллелям. В Москве мероприятие организуют только для первоклассников. Для учащихся 2-11-х классов сделают классные часы.