Минздрав дал рекомендации родителям перед 1 сентября

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Минздрав призвал родителей с большим вниманием относиться к подготовке ребенка в школу накануне старта учебного года.

Как говорится на сайте министерства, родителям необходимо рассказать детям об опасности коронавируса и важности мер профилактики, а также контролировать соблюдение правил личной гигиены.

В пресс-службе Минхдрава подчеркнули, что риск заражения инфекцией все еще сохраняется. В этой связи важно на собственном примере демонстрировать приверженность профилактическим мерам.

В частности, следует носить маски и перчатки, мыть руки, использовать санитайзеры и соблюдать социальную дистанцию. Помимо этого, родителям необходимо знать симптомы COVID-19.

При необходимости нужно постоянно находиться в контакте с лечащим врачом. В то же время в Минздраве напомнили, что школа несет опасность "так называемых "школьно-обусловленных" расстройств здоровья".

К ним относятся заболевания глаз, костно-мышечной и соединительной ткани, эндокринной системы. Риски возникновения, в частности, связаны с нерациональным питанием и зависимостью от гаджетов.

Чтобы предупредить такие расстройства необходимо правильно организовать режим труда и отдыха у ребенка, а также систематически проводить гимнастику для глаз и делать физические упражнения.

Роспотребнадзор рекомендовал проводить школьные линейки на открытом воздухе

Владимир Путин ранее подтвердил начало учебного года для школьников и студентов с 1 сентября. По его словам, решение принято на региональном и правительственном уровнях.

Замминистра просвещения РФ Денис Грибов уточнял, что дополнительные ограничительные меры в школах России могут ввести в случае второй волны коронавируса. В Минобрнауки РФ добавили, что вузы РФ тоже готовы начать учебный год с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике коронавируса.

При возникновении очагов заболевания в школах, они сами будут решать вопрос с введением карантина, рассказали Минпросвещения. При этом министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что при переходе на "удаленку" образовательный процесс прерывать не станут.

Школьные линейки 1 сентября состоятся в 75 субъектах страны. Роспотребнадзор рекомендовал проводить их на открытом воздухе по классам либо параллелям. В Москве мероприятие организуют только для первоклассников. Для учащихся 2-11-х классов сделают классные часы.