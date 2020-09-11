Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Московский международный фестиваль "Круг света" перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится на сайте фестиваля.
"С огромным сожалением сообщаем, что в связи с продолжением действия ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции, проведение 10-го Московского международного фестиваля "Круг света" в 2020 году не представляется возможным. Мы обязательно порадуем вас интересными идеями и программой, подготовленной для юбилейного, 10-го фестиваля в 2021 году", – говорится в сообщении.
В прошлом году "Круг света" посетили свыше трех миллионов человек. Фестиваль проходил на девяти городских площадках: Гребной канал, Театральная площадь, Музей Победы на Поклонной горе, музей-заповедник "Коломенское", парк "Останкино", концертный зал Arbat Hall, центр Digital October, Политехнический музей и проспект Академика Сахарова.
Московский международный фестиваль "Круг света" – событие, в рамках которого светодизайнеры и специалисты по аудиовизуальному искусству преображают архитектурный облик Москвы при помощи проецирования на объектах. Фасады зданий и знаковые места столицы предстают в роли холстов для масштабных и красочных видеопроекций. Под эгидой фестиваля "Круг света" проводится международный конкурс видеомэппинга и виджеинга "Арт Вижн".
В 2019 году международный конкурс "Арт Вижн" собрал 129 заявок из 35 стран. Впервые в нем приняли участие представители Марокко и Черногории. Финалистами стали 36 работ из 19 стран.
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