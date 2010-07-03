Гостями фестиваля "Круг света" стали свыше 3 миллионов человек

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Свыше трех миллионов человек посетили фестиваль "Круг света", сообщил заммэра по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко на заседании президиума правительства.

Фестиваль прошел с 20 по 24 сентября на девяти городских площадках: Гребной канал, Театральная площадь, Музей Победы на Поклонной горе, музей-заповедник "Коломенское", парк "Останкино", концертный зал Arbat Hall, центр Digital October, Политехнический музей и проспект Академика Сахарова.

На церемонии открытия 20 сентября на Гребном канале показали мультимедийный мюзикл "Семь нот". Над каналом возвели специальную конструкцию площадью более тысячи квадратных метров, соединившую берега и служившую экраном для видеопроекций. Ее также использовали для создания огненных и световых эффектов.

В день закрытия фестиваля, 24 сентября, на Гребном канале продемонстрировали световую новеллу "Код единства". Также зрители смогли стать участниками представления. Желающие отправляли организаторам свои детские фотографии, которые появились на экране во время представления. Завершилась церемония высотным фейерверком.

Всего за четыре дня фестиваля на Гребном канале выпустили в небо более 30 тысяч зарядов фейерверка, в том числе уникальные заряды калибром до 400 миллиметров. На Театральной площади видеомэппинговые шоу транслировались на фасадах трех театров – Большого, Малого и РАМТ, что позволило создать панорамную 270-градусную световую проекцию.

Световые новеллы были посвящены Году театра в России. Музей-заповедник "Коломенское" окончательно закрепил за собой статус семейной площадки фестиваля, продолжая и развивая тему "Парк сказок", известную по прошлым фестивалям.

В парке "Останкино" создали маршрут с уникальными технологичными инсталляциями и видеопроекциями на специальных конструкциях. Творческая концепция оформления площадки получила название "Геометрия света".

Впервые в истории фестиваля ожил северный фасад обновленного Политехнического музея. Здесь можно было увидеть два видеомэппинговых шоу – об истории Политеха и достижениях научно-технического прогресса.

Также впервые в программу фестиваля включили комплекс зданий на проспекте Академика Сахарова. Зрителям продемонстрировали лазерное шоу, представление "Со скоростью света" и виджеинг под хиты современных исполнителей.

Образовательная программа фестиваля проходила в центре Digital October. Всего прошло 25 лекций-презентаций и панельных дискуссий, а также шесть практических мастерских.

В 2019 году международный конкурс "Арт Вижн" собрал 129 заявок из 35 стран. Впервые в нем приняли участие представители Марокко и Черногории. Финалистами стали 36 работ из 19 стран.

Московский международный фестиваль "Круг света" – ежегодное событие, в рамках которого светодизайнеры и специалисты по аудиовизуальному искусству преображают архитектурный облик Москвы при помощи проецирования на объектах. Фасады зданий и знаковые места столицы предстают в роли холстов для масштабных и красочных видеопроекций. Под эгидой фестиваля "Круг света" проводится международный конкурс видеомэппинга и виджеинга "Арт Вижн".

