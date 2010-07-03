Русское поле и дикий сад: в Москве пройдет фестиваль "Золотая осень"

Фото: оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

Фестиваль "Золотая осень" стартует в этом году в Москве с 4 октября и пройдет на более чем 1,5 тысячи площадок. Об этом Москве 24 сообщил оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Тема праздника в этом году – инновации в сельском хозяйстве.

"В этом году фестиваль пройдет с 4 по 13 октября и охватит более 1500 площадок по всему городу: Красную площадь, площадь Революции, переход от Манежной площади к площади Революции, площади Славы и Юности в Зеленограде, бульвар Дмитрия Донского, Ореховый бульвар, улицы Профсоюзная, Городецкая, Митинская, Святоозерская, Матвеевская и Перерва, а также 22 столичных сельскохозяйственных рынка, 96 ярмарок выходного дня и 1386 сетевых магазинов. "Золотая осень" будет радовать гостей качественными и разнообразными фермерскими продуктами, оригинальными сезонными блюдами и развлекательной программой: фолк-концертами, лекциями, мастер-классами на любой вкус, экскурсиями, спортивными играми и многим другим", – сообщили в оргкомитете.

Фото: Оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

На Красной площади будет организована самая масштабная площадка "Золотой осени". Здесь будут русское поле, дикий сад, пастбище с деревянными скульптурами животных, пасека с ульями и мельница, украшенная граффити со сценками из мультфильмов "Союзмультфильма". Также посетители смогут оценить выставку арт-объектов в виде моделей тракторов, грузовиков и зерноуборочного комбайна. Здесь же пройдет серия гастрономических шоу.

На площади Революции откроется осенний городок с торговыми и ресторанными шале.

На 10 площадках по всей Москве организаторы фестиваля подготовили уникальную историческую программу. На улице Матвеевская появится средиземноморский портовый городок XIX века. Площадка на улице Перерва расскажет об аграрных революциях.

28 сентября на берегу Головинского канала проведут фестиваль малых рек. Состоятся музыкальные выступления, маркеты, беговые экскурсии и мастер-классы. Праздник завершит фейерверк.

