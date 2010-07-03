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11:09

На Головинском канале пройдет фестиваль малых рек

город фестивали

11:09

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

На берегу Головинского канала 28 сентября проведут фестиваль малых рек, передает портал мэра и правительства Москвы.

Для гостей подготовят музыкальные выступления, маркеты, беговые экскурсии и мастер-классы, а завершится праздник фейерверком.

По словам организаторов, главной задачей фестиваля является напоминание о том, что чистая река рядом с домом может служить посредником между городским пространством, природой и человеком.

На берегу канала обустроят площадки для самопрезентации – там появятся как интерактивные доски объявлений, так и поп-ап проекты районных творческих кружков и спортшкол. Кроме того, будут доступны принт-маркет "Вкус бумаги", игровые пространства, маркет моды и бижутерии и музыкальный аттракцион Playtronica.

Запланированы также архитектурные мастер-классы, исторические велоэкскурсии и граффити-джем ведущих уличных художников столицы.

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город фестивали

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