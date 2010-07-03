Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Более 30 тысяч человек посетили Первый московский экологический фестиваль в Парке Горького, сообщили Агентству "Москва" организаторы фестиваля.

Перед гостями выступили дуэт "Две Маши", Ольга Бузова, "Дискотека Авария", IOWA, Елена Темникова, Полина Гагарина, Swanky Tunes и другие.

Фестиваль проходил в поддержку общероссийской кампании "Сохраним лес", в рамках которой до конца октября планируется высадить 30 миллионов саженцев в российских регионах.

В Парке Горького стартовал Первый московский экологический фестиваль



На фестивале это можно было сделать онлайн. Для этого нужно было выбрать регион, вид саженца и назвать его своим именем или подарить другу, получив соответствующий сертификат.

На фестивале прошли детские мастер-классы и игры экологической направленности. Актер и режиссер Владимир Машков провел встречу в лектории фестиваля.