Всемирный день без автомобиля отметят в парках Москвы

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В столичных парках 22 сентября отметят Всемирный день без автомобиля. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Так, на ВДНХ в павильоне "Пчеловодство" пройдет конкурс "Пешая прогулка с пчелой". Участникам предложат сделать селфи с любым изображением пчелы в руках и опубликовать результат в социальных сетях.
Тематические занятия "Зеленый транспорт и альтернативные источники энергии" пройдут в экоцентре "Воробьевы горы". Посетителям расскажут о достоинства и недостатках традиционных и альтернативных источников энергии, а также об их влиянии на окружающую среду.
В Терлецком парке все желающие смогут принять участие в велоэкскурсии, которая посвящена природным и историческим объектам парка. А в лесопарке "Кузьминки" пройдет мероприятие "В лесу нет дороги колесу". Гости создадут макет на тему праздника, прокатятся на велосипедах вокруг пруда и раздадут листовки "Проведи без машин".
В Измайловском парке в 11:00 начнется велосипедная экскурсия. Гости узнают об истории природно-исторического парка. А в Зеленограде всех приглашают на экологическую прогулку на самокатах по парку 40-летия Победы и дендропарку.
Акция "Всемирный день без автомобиля" проводится во многих странах мира для того, чтобы призвать горожан пользоваться транспортом, не загрязняющим окружающую среду. Впервые этот день отметили в 1973 году в Швейцарии.
Москва присоединилась к акции в 2008 году. В рамках акции прошел ряд эколого-просветительских и интерактивных мероприятий: тест-драйв экологичных средств передвижения, велопробег, матч по мини-футболу "Кубок Экологии 2017", интерактивная игра "Квиз-плиз". Работали также спортивные аттракционы, шоу-программы, прокат велосипедов.
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