МНПЗ принял участие во общероссийской акции "Сохраним лес"

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Более 100 новых деревьев высадили на территории Московского НПЗ в рамках акции "Сохраним лес". Предприятие приняло участие в общероссийской экологической кампании по приглашению Московского городского отделения Всероссийского общества охраны природы.

Саженцы появились на территории бывших открытых очистных сооружений устаревшего типа, которые были полностью ликвидированы в рамках модернизации предприятия в 2011–2016 годах.

"Московский НПЗ не только планомерно модернизирует производство, чем выполняет данные городу обязательства по снижению воздействия на окружающую среду, но и принимает активное участие в озеленении города. Ни одно предприятие столько деревьев не посадило. Сейчас это уже больше тысячи деревьев. Жители близлежащих районов с большой радостью откликаются на экологические акции, которые делаются совместно с заводом", – отметила депутат Мосгордумы Инна Святенко.

"Программа по озеленению и благоустройству предприятия – часть масштабной экологической модернизации, благодаря которой уже сокращено воздействие на окружающую среду на 50%. К 2021 году влияние снизится еще вдвое. В рамках программы развития МНПЗ освобождаются площади, которые мы максимально эффективно задействуем под экологические проекты. Сегодня на территории завода появилось 100 новых деревьев, это дополнительный вклад в экологию", – подчеркнул генеральный директор МНПЗ Виталий Зубер.

С 2011 года МНПЗ поддержал более 50 городских экологических проектов. Приоритетными направлениями стали благоустройство, озеленение и развитие инфраструктуры ЮВАО. За это время было высажено больше тысячи деревьев. Озеленение активно проводится на предприятии, где количество деревьев на четверть превышает процент озеленения по Москве.