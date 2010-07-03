МНПЗ принял участие во общероссийской акции "Сохраним лес"

Поделиться в социальных сетях:
Фото: Михаил Поле
Более 100 новых деревьев высадили на территории Московского НПЗ в рамках акции "Сохраним лес". Предприятие приняло участие в общероссийской экологической кампании по приглашению Московского городского отделения Всероссийского общества охраны природы.
Саженцы появились на территории бывших открытых очистных сооружений устаревшего типа, которые были полностью ликвидированы в рамках модернизации предприятия в 2011–2016 годах.
"Московский НПЗ не только планомерно модернизирует производство, чем выполняет данные городу обязательства по снижению воздействия на окружающую среду, но и принимает активное участие в озеленении города. Ни одно предприятие столько деревьев не посадило. Сейчас это уже больше тысячи деревьев. Жители близлежащих районов с большой радостью откликаются на экологические акции, которые делаются совместно с заводом", – отметила депутат Мосгордумы Инна Святенко.
"Программа по озеленению и благоустройству предприятия – часть масштабной экологической модернизации, благодаря которой уже сокращено воздействие на окружающую среду на 50%. К 2021 году влияние снизится еще вдвое. В рамках программы развития МНПЗ освобождаются площади, которые мы максимально эффективно задействуем под экологические проекты. Сегодня на территории завода появилось 100 новых деревьев, это дополнительный вклад в экологию", – подчеркнул генеральный директор МНПЗ Виталий Зубер.
С 2011 года МНПЗ поддержал более 50 городских экологических проектов. Приоритетными направлениями стали благоустройство, озеленение и развитие инфраструктуры ЮВАО. За это время было высажено больше тысячи деревьев. Озеленение активно проводится на предприятии, где количество деревьев на четверть превышает процент озеленения по Москве.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: