Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт 22 сентября

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Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Департамент природопользования и охраны окружающей среды призвал москвичей пересесть на общественный транспорт во Всемирный день без автомобиля, который пройдет 22 сентября. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента.
"22 сентября – это Всемирный день без автомобиля, в который автомобилистам (и мотоциклистам) предлагается хотя бы на день отказаться от использования потребляющих топливо транспортных средств; в некоторых городах и странах проходят специально организованные мероприятия", – говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что мероприятие пропагандирует пеший и велосипедный способы передвижения, а также общественный транспорт.
15 сентября, в преддверии Всемирного дня без автомобиля, в столице пройдет Московский осенний велофестиваль. Маршрут выбрали горожане, принявшие участие в голосовании на официальном сайте велофестиваля и в соцсетях.
Протяженность маршрута составит 24 километра – от стартового городка в спорткомплексе "Лужники" по Фрунзенской набережной до Садового кольца, оттуда – по внешней стороне Садового кольца до улицы Красная Пресня и далее по Саввинской набережной снова к "Лужникам". В стартовом городке участников будет ждать развлекательная программа, вело-квест, спортивные и творческие мастер-классы, интерактивные зоны с призами и розыгрышами и фудкорт.
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