Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт 22 сентября

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Департамент природопользования и охраны окружающей среды призвал москвичей пересесть на общественный транспорт во Всемирный день без автомобиля, который пройдет 22 сентября. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента.

"22 сентября – это Всемирный день без автомобиля, в который автомобилистам (и мотоциклистам) предлагается хотя бы на день отказаться от использования потребляющих топливо транспортных средств; в некоторых городах и странах проходят специально организованные мероприятия", – говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что мероприятие пропагандирует пеший и велосипедный способы передвижения, а также общественный транспорт.

15 сентября, в преддверии Всемирного дня без автомобиля, в столице пройдет Московский осенний велофестиваль. Маршрут выбрали горожане, принявшие участие в голосовании на официальном сайте велофестиваля и в соцсетях.

Протяженность маршрута составит 24 километра – от стартового городка в спорткомплексе "Лужники" по Фрунзенской набережной до Садового кольца, оттуда – по внешней стороне Садового кольца до улицы Красная Пресня и далее по Саввинской набережной снова к "Лужникам". В стартовом городке участников будет ждать развлекательная программа, вело-квест, спортивные и творческие мастер-классы, интерактивные зоны с призами и розыгрышами и фудкорт.

