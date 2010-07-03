Первый Московский экологический фестиваль пройдет в сентябре

Первый Московский экологический фестиваль состоится в Парке Горького 21 сентября, сообщает портал мэра и правительства столицы.
На нем обучат эковолонтерству, покажут пожарную технику и расскажут, как измерять радиационный фон. Гостей ждут мастер-классы и выступления артистов, будет работать фуд-корт.
В программе также посадка деревьев, очистка дна и берега Москвы-реки, экологические лайфхаки, мастер-классы по апсайклингу (арт-переработке) футболок, росписи экосумок и плетению авосек. В зоне фуд-корта можно будет попробовать угощения из экологически чистых продуктов.
На сцене выступят IOWA, Елена Темникова, Полина Гагарина, группы "Две Маши" и "Дискотека Авария", диджейское трио Swanky Tunes и другие.
Фестиваль пройдет в поддержку общероссийской кампании "Сохраним лес", в рамках которой до конца октября в регионах России планируется посадить 30 миллионов саженцев деревьев. Ожидается, что в акции по всей стране примут участие около трех миллионов человек.
Те, у кого нет возможности поехать на посадку деревьев, смогут сделать это онлайн. На сайте фестиваля доступен выбор региона, вида саженца, можно назвать его своим именем или подарить другу.
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