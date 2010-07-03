В "Зарядье" прошел III Климатический форум городов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном парке "Зарядье" завершился III Климатический форум городов. Специалисты обсудили "зеленые" технологии, экологическую модернизацию городской инфраструктуры, микроклимат населенных пунктов, транспорт, а также топливно-энергетический комплекс, в том числе промышленность.

Также обсуждались вопросы качества воздуха и варианты снижения воздействия на окружающую среду.

Глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский рассказал, что в рамках форума столичные власти и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подписали соглашение о сотрудничестве в области создания благоприятной окружающей среды и здравоохранения. Теперь столица сможет пользоваться всеми достижениями мировой практики, а также предлагать свои.

"Москва подписала соглашения со Всемирной организацией здравоохранения, мы вошли в их сеть регионов для здоровья, это расширяет наши возможности, значит нам доверяют, наши труды и успехи оценивают, наш опыт будут использовать в других регионах мира, это очень важно", – подчеркнул Кульбаческий.

"Если взять загрязнители воздуха в Москве, 90% – это автотранспорт и 10% – это промышленные предприятия. В Москве проводится серьезная работа с предприятиями, чтобы они соответствовали новым экологическим веяниям, стандартам", – отметил глава департамента.

По его словам, Московский нефтеперерабатывающий завод находится в центре масштабной модернизации. Реконструируются сооружения Мосводоканала: Курьяновские и Люберецкие в последнее время улучшили свои экологические параметры в разы, также отметил Кульбачевский.

"Мы следуем лучшим международным трендам, и эксперты, которые выступали на форуме, это подтверждают", – добавил Кульбачевский.

На Климатическом форуме участниками сессии "Экологическая модернизация промышленности и инфраструктуры городов: роль лидеров" стали представители Московского НПЗ. На мероприятии были отмечены лучшие инициативы по внедрению природоохранных технологий и снижению воздействия на окружающую среду.

Руководитель программы экологической модернизации МНПЗ Юрий Ерохин сообщил, что в столице проводится широкий спектр мероприятий, которые обеспечивают комфортную жизнь города.

"Экологический курс развития Московского НПЗ включает широкий спектр мер, которые уже позволили снизить общее воздействие на окружающую среду вдвое, а к 2021 году – еще на 50%. Ощутимый эффект дает рециклинг воды: благодаря работе биологических очистных сооружений "Биосфера" больше 80% воды возвращается в производство. Внедрение наилучших доступных технологий и планомерное снижение влияния – это обязательный элемент обновления предприятия и вклад в улучшение климата города", – рассказал Ерохин.

МНПЗ принял участие в форуме в третий раз. Специалисты озвучили достигнутые результаты комплексной модернизации, которая внесла вклад в сохранение климата и представили программу развития предприятия с целью достижения лучших стандартов экологической и производственной безопасности.

В прошлом году на форуме общественники и эксперты в области экологии представили столичным властям предложения по улучшению ситуации в городе. Среди них – принятие стандарта экологической открытости и развитие электрического транспорта. Другие предложения – новые технологии по обследованию деревьев и создание дополнительных площадок для получения обратной связи от населения.

