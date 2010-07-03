Власти Москвы заключили соглашение с ВОЗ о сотрудничестве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Столичные власти и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подписали соглашение о сотрудничестве в области создания благоприятной окружающей среды и здравоохранения. Документ был подписан в рамках III Климатического форума городов, передает Агентство "Москва".

По словам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, на данный момент в состав организации входят 26 стран, 40 городов. Теперь в этот состав вошла российская столица.

"Мы будем пользоваться всеми достижениями мировой практики, но нам есть и что самим предложить и показать. Только совместные действия могут сегодня поднять на нужный уровень эту работу", – сказал Бирюков.

Он отметил, что в столице много программ, касающихся здоровья, например, москвичи могут проверить здоровье в парках.

В столичном парке "Зарядье" 4 и 5 сентября проходит третий Климатической форум.



"Интервью": Антон Кульбачевский – о Климатическом форуме

В прошлом году на форуме общественники и эксперты в области экологии представили столичным властям предложения по улучшению ситуации в городе. Среди них – принятие стандарта экологической открытости и развитие электрического транспорта. Другие предложения – новые технологии по обследованию деревьев и создание дополнительных площадок для получения обратной связи от населения.

