Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

14:41

Russian Creativity Week откроется в Парке Горького

досуг город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Russian Creativity Week откроется 11 сентября в Парке Горького, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. В рамках креативной недели пройдет более 500 мероприятий.

"В нашем мире креатив является драйвером развития. Он – основа экономического роста городов и помогает формировать образ жизни людей. В креативном секторе Москвы сегодня работают более 100 тысяч компаний и почти полмиллиона человек", – отметил мэр столицы Сергей Собянин.

Он также выразил уверенность в том, что креативная неделя поспособствует развитию сотрудничества и созданию новых совместных городских проектов.

Уточняется, что столичные представители смогут поделиться своим опытом и инновационными решениями с другими регионами на специальной площадке "Сделано в Москве".

Ранее сообщалось, что 12 сентября в столице стартует фестиваль музыки в кино. Это уже седьмой сезон мультимедийного шоу "Кинозвук". Симфонический оркестр сыграет знакомые саундтреки из лучших сериалов, кино, видеоигр и даже телепередач.

В Москве пройдет фестиваль "Кинозвук"

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать