Russian Creativity Week откроется в Парке Горького

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Russian Creativity Week откроется 11 сентября в Парке Горького, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. В рамках креативной недели пройдет более 500 мероприятий.
"В нашем мире креатив является драйвером развития. Он – основа экономического роста городов и помогает формировать образ жизни людей. В креативном секторе Москвы сегодня работают более 100 тысяч компаний и почти полмиллиона человек", – отметил мэр столицы Сергей Собянин.
Он также выразил уверенность в том, что креативная неделя поспособствует развитию сотрудничества и созданию новых совместных городских проектов.
Уточняется, что столичные представители смогут поделиться своим опытом и инновационными решениями с другими регионами на специальной площадке "Сделано в Москве".
Ранее сообщалось, что 12 сентября в столице стартует фестиваль музыки в кино. Это уже седьмой сезон мультимедийного шоу "Кинозвук". Симфонический оркестр сыграет знакомые саундтреки из лучших сериалов, кино, видеоигр и даже телепередач.
В Москве пройдет фестиваль "Кинозвук"
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