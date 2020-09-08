На международном туристическом форуме в Москве представят сервис Russpass

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сервис Russpass презентуют на международном туристическом форуме "Отдых Leisure – 2020". Форум пройдет в инновационном центре "Сколково" с 8 по 10 сентября.

"На форуме мы расскажем нашим российским и иностранным коллегам о возможностях и преимуществах сервиса", – рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

На мероприятии соберутся представители 30 регионов России, а также шести стран, в том числе Испании, Болгарии и Кубы, передает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что специалисты Мостуризма также презентуют более 20 видеороликов о Москве – ее культуре, кухне, фестивалях, театрах и жителях.

В рамках форума пройдут сессии с участием экспертов, которые обсудят пути развития туристической сферы, расскажут о продуктах для молодежи и образовательном туризме.

Russpass – цифровая платформа, которая помогает спланировать индивидуальное путешествие по России, купить билеты на самолет, поезд, экскурсии, в музеи и театры.