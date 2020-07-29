Более 5 тыс человек воспользовались турплатформой Russpass в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более пяти тысяч человек воспользовались цифровой туристической платформой Russpass в столице со времени ее запуска 20 июля, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, российский проект Russpass отвечает современным запросам на удобные сервисы для путешественников.

"Платформа позволяет легко и быстро спланировать поездку, выбирая понравившиеся маршруты и услуги из большого набора вариантов. По мнению специалистов, такие инструменты помогут восстановлению отрасли и будут определять ее дальнейшее развитие", – подчеркнула она.

Сергунина рассказала, что после запуска проекта получено более 50 заявок на подключение от туроператоров, гостиниц, московских парков, театров, музеев и различных компаний, предоставляющих туристические услуги. На сайт при этом добавили уже свыше 20 новых партнерских предложений.

Воспользовавшись Russpass, можно спланировать маршрут путешествия, заранее купить электронные билеты на экскурсии, в музеи и театры, забронировать билеты на поезд или самолет, узнать о полезных услугах и интересных местах.

Сервис позволяет туроператорам, экскурсионным бюро, ресторанам, музеям, паркам и театрам продвигать свои продукты, привлекать новых клиентов, развиваться и создавать дополнительные рабочие места.

Цифровая туристическая программа Russpass включит в себя городские сервисы, услуги и достопримечательности. Кроме того, с ее помощью можно будет оформить визу.

