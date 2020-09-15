В Москве стартовал онлайн-проект "Я шагаю по району"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве с 15 сентября стартовал новый онлайн-проект "Я шагаю по району", посвященный наиболее интересным местам пяти районов столицы. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства города.

В специально созданном мобильном приложении размещены аудиогиды с тематическими пешими маршрутами.

"Популяризировать интересные места, расположенные не только в центре столицы, но и вне его, рассказать об истории нашего города и его сегодняшнем дне – именно эту цель мы ставили перед собой, приступая к проекту создания аудиогидов", – рассказал глава департамента территориальных органов исполнительной власти Дмитрий Преснов.

Пешие туры были подготовлены совместными усилиями экспертов проекта "Мой район" и представителей инновационной городской площадки "Цифровое деловое предпринимательство".

С помощью мобильного приложения можно выбрать конкретный маршрут на виртуальной карте, а затем запустить запись фоном. На данный момент доступны прогулки по пяти районам: Хорошёвскому, Нагатинскому Затону, Очаково-Матвеевскому, Бибиреву и Отрадному.

Самый короткий маршрут сформировали в Отрадном – 3 километра, за которые можно ознакомиться с 15 достопримечательностями района. Самый продолжительный предлагают в Очаково-Матвеевском. За 10 километров (и примерно 2,5 часа) тут можно прогуляться через Большой Очаковский пруд, долину реки Сетунь и другие примечательные места района.

Перечень аудиогидов планируется расширить – на очереди районы Савелки, Капотня, Куркино, Обручевский и Преображенский.

Накануне портал "Узнай Москву" предложил жителям столицы принять участие в новой интеллектуальной викторине о городских памятниках. Игра будет проходить в два этапа и первый уже доступен дистанционно.

