Москвичей пригласили поучаствовать в квизе на знание истории столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Портал "Узнай Москву" приглашает принять участие в новой интеллектуальной викторине о столичных памятниках, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Вопросы будут посвящены достопримечательностям города, выдающимся жителям и московским особнякам. Игра будет проходит в два этапа. Отборочный этап пройдет в дистанционном формате с 14 по 21 сентября. Для участия нужно авторизоваться на портале "Узнай Москву", а затем заполнить анкету на сайте квеста.
Итоги отборочного тура опубликуют 23 сентября на страницах проекта "Узнай Москву" и в социальных сетях. Прошедших в финал игроков пригласят на очный второй этап, который пройдет 26 сентября в павильоне "Умный город" на ВДНХ.
Финалистов будут ждать четыре раунда. Командам предстоит ответить на 30 заданий викторины. Они будут касаться истории, культуры и архитектуры столицы. По итогам игры команды-победители и участники получат призы.
"Победители и участники квиза не останутся без призов. Кроме того, в финале всех ждет увлекательная дискуссия – паблик-ток с культурологами и москвоведами. Они расскажут о сохранении культурного наследия столицы. Уверен, что участники интеллектуальной игры проведут время с пользой и интересом", – рассказал куратор ИТ-проектов в сфере культуры и бизнеса департамента информационных технологий Сергей Шакрыл.
Проект "Узнай Москву" включает в себя интерактивный гид с описанием более двух тысяч зданий и сооружений, 645 памятников, 324 музея, 357 территорий, а также сведения о 219 исторических личностях и 133 тематических прогулочных маршрутах.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: