Москвичей пригласили поучаствовать в квизе на знание истории столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Портал "Узнай Москву" приглашает принять участие в новой интеллектуальной викторине о столичных памятниках, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Вопросы будут посвящены достопримечательностям города, выдающимся жителям и московским особнякам. Игра будет проходит в два этапа. Отборочный этап пройдет в дистанционном формате с 14 по 21 сентября. Для участия нужно авторизоваться на портале "Узнай Москву", а затем заполнить анкету на сайте квеста.

Итоги отборочного тура опубликуют 23 сентября на страницах проекта "Узнай Москву" и в социальных сетях. Прошедших в финал игроков пригласят на очный второй этап, который пройдет 26 сентября в павильоне "Умный город" на ВДНХ.

Финалистов будут ждать четыре раунда. Командам предстоит ответить на 30 заданий викторины. Они будут касаться истории, культуры и архитектуры столицы. По итогам игры команды-победители и участники получат призы.

"Победители и участники квиза не останутся без призов. Кроме того, в финале всех ждет увлекательная дискуссия – паблик-ток с культурологами и москвоведами. Они расскажут о сохранении культурного наследия столицы. Уверен, что участники интеллектуальной игры проведут время с пользой и интересом", – рассказал куратор ИТ-проектов в сфере культуры и бизнеса департамента информационных технологий Сергей Шакрыл.

Проект "Узнай Москву" включает в себя интерактивный гид с описанием более двух тысяч зданий и сооружений, 645 памятников, 324 музея, 357 территорий, а также сведения о 219 исторических личностях и 133 тематических прогулочных маршрутах.

