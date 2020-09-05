Портал "Узнай Москву" составил рейтинг самых популярных мест среди пользователей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Портал "Узнай Москву" в честь Дня города подготовил чек-лист пяти самых популярных среди пользователей мест в городе. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"В топ-5 вошли как популярные здания и сооружения, ставшие символами города, так и не каждому знакомые образцы столичной архитектуры", – отметил куратор ИТ-проектов в сфере культуры и бизнеса столичного Департамента информационных технологий Сергей Шакрыл.

Так, первое место рейтинга занимает Красная площадь. Посетители портала знакомились с этим местом 29,2 тысячи раз. Красная площадь появилась на вершине холма у новых кирпичных стен Кремля, построенных на месте белокаменных, в конце XV. Уже в 1598 году в районе площади образовались Верхние, Средние и Нижние торговые ряды. Само название "Красная площадь" стало официальным после указа царя Алексея Михайловича.

На втором месте по посещаемости (19,5 тысяч раз) стала скульптура "Рабочий и колхозница" Веры Мухиной. Свое место перед Северным входом на ВДНХ монумент занял в 1939 году. До этого времени, начиная с 1937 года скульптура находилась на Международной выставке в Париже. Тогда она была высоко оценена в обществе. "Рабочий и колхозница" получила много копий в виде сувениров, а также стала официальной эмблемой киностудии "Мосфильм".

Тройку лидеров замыкает особняк С.П. Рябушинского, построенный архитектором Федором Шехтелем. Страницу с описанием этого сооружения пользователи портала посетили 18,3 тысячи раз.

Особняк построен в модерновом стиле, согласно которому пространство развивается изнутри наружу: планировка интерьеров обуславливает асимметрию внешних стен здания. Особняк находится на Малой Никитской улице.

Детский писатель Корней Чуковский называл здание самым гадким образцом декадентского стиля.

"Нет ни одной честной линии, ни одного прямого угла. Все испакощено похабными загогулинами, бездарными наглыми кривулями. Лестница, потолки, окна – всюду эта мерзкая пошлятина. Теперь покрашена, залакирована и оттого еще бестыжее", – писал автор в своем дневнике.

Четвертое место (17,6 тысячи прочтений) в списке досталось 14-этажному дому на Большой Тульской улице. В народе здание называют "домом-кораблем": постройка будто плывет среди окружающих его малоэтажек. Строительство дома стартовало в 1970-е годы. Его длина составляет 400 метров, ширина – 15 метров, а высота – 50 метров.

Закрывает топ-5 дом Перцова в Курсовом переулке. Историей здания поинтересовались 17,3 тысячи раз. Здание построили всего за 11 месяцев. Снаружи оно напоминает дом из русской сказки.



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Руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов подчеркнул, что портал рассказывает об изменениях облика города, о реставрации зданий. Он заметил, что представления людей о самых популярных объектах столицы периодически меняются.

Отмечается, что портал "Узнай Москву" – это совместный проект столичных департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки. Так, в нем содержатся тематические маршруты по городу, описание зданий, сооружений, памятников, музеев, улиц Москвы, а также сведения об исторических личностях.

Ранее сообщалось, что в проекте "Активный гражданин" началось новое голосование, посвященное пешеходным зонам. Участники могут выбрать до пяти вариантов ответа. В голосовании представлены Большая Никитская и Малая Никитская улицы, Большая Бронная и Малая Бронная улицы, Столешников переулок, улица Спиридоновка, Бульварное кольцо и другие популярные городские территории

