Москвичи выберут любимые пешеходные зоны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В проекте "Активный гражданин" началось новое голосование, посвященное пешеходным зонам, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Участники могут выбрать до пяти вариантов ответа. В голосовании представлены Большая Никитская и Малая Никитская улицы, Большая Бронная и Малая Бронная улицы, Столешников переулок, улица Спиридоновка, Бульварное кольцо и другие популярные городские территории.

Самые популярные объекты нанесут на интерактивную карту, которая появилась в июне в "Активном гражданине". На онлайн-карте можно увидеть все изменения, которые произошли в городе по результатам голосований. Всего на схему нанесено более 1,5 тысячи объектов.

Ранее в "Активном гражданине" стартовало голосование, посвященное набережным. В голосовании представлены Кремлевская, Берсеневская, Пушкинская, Кадашевская, Болотная, Раушская, Якиманская, Софийская, Крымская, Бережковская набережные и другие популярные городские территории.

Благоустройство территорий у воды является у комплекса городского хозяйства одним из важнейших направлений. На набережных высаживают деревья и кустарники, обустраивают пешеходные дорожки и пространства для велосипедистов. Тротуары по возможности расширяют, создавая комфортные пешеходные зоны и места отдыха.

