Благоустройство улицы Коштоянца планируют завершить в 2021 году

08:29
Фото: портал мэра и правительства Москвы
На улице Коштоянца на западе столицы приступили к благоустройству. Работы планируется завершить в следующем году, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Данная улица ведет к строящейся станции Большой кольцевой линии метрополитена "Проспект Вернадского".
"Работы начались с обустройства строительной площадки и стройгородка. Было смонтировано специальное ограждение с сигнальными огнями, хорошо заметными в темное время суток. Для автомобилистов установили временные знаки, предупреждающие о ремонте, а для пешеходов сделали пути обхода", – уточнили представители департамента капитального ремонта города.
В настоящий момент осуществляется демонтаж дорожного покрытия и бордюрного камня. Кроме того, там прокладывают кабельную канализацию. Планируется, что обустроят альтернативные пешеходные маршруты. "В районе улицы Коштоянца появятся и новые зоны отдыха. Кроме того, по улице пройдет удобный пешеходный маршрут, который свяжет благоустроенный в 2018 году и пользующийся популярностью у местных жителей парк 50-летия Октября со станцией метро "Проспект Вернадского", – добавили в пресс-службе.
На улице Коштоянца заменят асфальтобетонное покрытие проезжей части площадью более 12 тысяч квадратных метров. Помимо того, покрытие тротуаров также заменят. Свыше 5,5 тысячи квадратных метров выложат бетонной плиткой "Готика".
На улице установят свыше 120 фонарей со светильниками, выполненными в лаконичном современном стиле.
Для москвичей оборудуют спортивно-игровой кластер и разобьют сквер, где будет комфортно и детям, и взрослым. Еще разобьют газоны площадью более 17 тысяч квадратных метров и 143 квадратных метра цветников. Окончить благоустройство планируют в 2021 году, к открытию станции БКЛ "Проспект Вернадского".
Ранее говорилось, что прогулочный маршрут создадут на двух набережных Москвы-реки. Москвичам и гостям столицы будут доступны велосипедные и беговые дорожки.
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