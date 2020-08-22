Леса, пруды и скверы: где можно погулять на востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На востоке столицы каждый год появляются новые пространства и приводятся в порядок уже существующие, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Для комфортного времяпровождения специалисты создали там Детский черкизовский парк с тремя игровыми зонами, спортивными площадками, полем для регби и амфитеатром. Рядом с ним расположена набережная Шитова со смотровым площадками и детским пространством. В теплое время года на пруду работают три плавающих фонтана.

На востоке столицы также находится Ивановский лесопарк. Москвичам предлагают прогуляться по экотропе. Параллельно с ней там разместили тренажерную площадку и небольшую площадку для воркаута, а также столы для настольного тенниса. Для детей разных возрастов есть три новые игровые зоны.

Еще один сквер находится на Лухмановской улице. Для детей там оборудовали большую археологическую песочницу, корабль, установили несколько игровых комплексов с горками, скалодромом и качелями-гнездами. Добавляют игровое пространство полукруглые деревянные скамейки и открытая сцена.

Для спокойного отдыха подойдет зона на Щербаковской улице, ее символом стал арт-объект в виде кролика с часами. Еще одним таким местом является зона отдыха "Терлецкая дубрава", там оборудовали каскад из пяти прудов.

Попробовать свои силы на тренажере-балансире, а также испытать новые качели, батут и торзанку москвичам предлагают в парке "Южный". Там же для подростков сделали скейт-парк и площадку с трибунами для командных игр.

Еще одной достопримечательностью округа является сквер на улице Красный Казанец. Там установлена скульптура "Доярка" советского мастера Иосифа Козловского. В сквере также имеются детская площадка и пространство для воркаута.

Ранее сообщалось, что тематический секретный парк появится в жилом комплексе "Новая звезда" в поселке Коммунарка. Территория парка будет украшена холмами, лесными растениями, тропинками, полянками и аллеями для отдыха и прогулок. Площадь зеленых насаждений составит более 80% территории.

Там же оборудуют детскую площадку, амфитеатр, кафе, зоопарк, скейтпарк, горку, площадки для воркаута, экотропу, дерево желаний, эколабиринт, огороды для жителей и роллердром длиной 200 метров.

