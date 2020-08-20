Секретный парк с эколабиринтом появится в жилом комплексе в ТиНАО

15:06
Фото: stroi.mos.ru
Тематический секретный парк появится в жилом комплексе "Новая звезда" в поселке Коммунарка. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Стройкомплекса.
"В его создании принимают участие знаменитые российские и зарубежные ландшафтные дизайнеры, а концепцию разработал известный итальянский художник Марио Арлати, картина которого украшает фасад пяти башен жилого комплекса АРТ в Красногорске", – сказал руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.
Он рассказал, что территория парка будет украшена холмами, лесными растениями, тропинками, полянками и аллеями для отдыха и прогулок. Площадь зеленых насаждений составит более 80% территории.
Там же оборудуют детскую площадку, амфитеатр, кафе, зоопарк, скейтпарк, горку, площадки для воркаута, экотропу, дерево желаний, эколабиринт, огороды для жителей и роллердром длиной 200 метров.
Ранее сообщалось, что в Музее-заповеднике Менделеева и Блока в Солнечногорском городском округе Подмосковья появятся экологические тропы. Предполагается, что это повысит туристскую и рекреационную привлекательность комплекса значимых объектов – усадеб Шахматово, Боблово и памятников русской храмовой архитектуры.
Сейчас в Музее-заповеднике существуют четыре исторически сложившиеся маршрута: "Тропой Блока и Менделеева", "Дорога к прекрасной даме", "По следам древних славян" и "С Блоком в Церковном лесу".
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