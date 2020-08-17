Экологические тропы появятся в Музее-заповеднике Менделеева и Блока в Подмосковье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Музее-заповеднике Менделеева и Блока в Солнечногорском городском округе Подмосковья появятся экологические тропы, сообщает пресс-служба регионального министерства экологии и природопользования.

Предполагается, что это повысит туристскую и рекреационную привлекательность комплекса значимых объектов – усадеб Шахматово, Боблово и памятников русской храмовой архитектуры.

"Для этого предполагается использовать потенциал особо охраняемого водного объекта "Долина реки Лутосня", созданного Минэкологии в июле прошлого года", – уточнили в министерстве.

Сейчас в Музее-заповеднике существуют четыре исторически сложившиеся маршрута: "Тропой Блока и Менделеева", "Дорога к прекрасной даме", "По следам древних славян" и "С Блоком в Церковном лесу".

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