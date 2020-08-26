Подведены итоги краудсорсинг-проекта "Культурное наследие: "Узнай Москву"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Москве подвели итоги краудсорсинг-проекта "Культурное наследие: "Узнай Москву", который проходил с 5 по 13 августа. В нем приняли участие около 13 тысяч человек, которые предложили более 400 идей, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как отмечается, 67 из них планируют реализовать.
По словам главы ГКУ "Новые технологии управления" Александра Пищелко, более 260 предложений связаны с обновлением разделов портала "Узнай Москву", более 160 – с доработкой и повышением удобства интерфейса и мобильного приложения.
"Предложенные идеи помогут узнать новые грани Москвы, организовать досуг для разных возрастных групп, а также рекомендовать полюбившиеся маршруты другим москвичам на портале и в мобильном приложении "Узнай Москву". Лучшие идеи, выбранные экспертами и жителями, взяты в разработку", – приводятся в материале слова Пищелко.
Среди прочего горожане предложили создать на портале "Узнай Москву" раздел о закрытых для свободного посещения особняках, а также включить информацию о школьных музеях. Предлагалось создать новый раздел с идеями досуга для москвичей и гостей города, в котором будет информация о наиболее интересных мероприятиях в столице.
Также участники предлагали улучшить интерфейс портала "Узнай Москву", добавить возможность построения маршрутов к объектам с помощью сторонних сервисов и навигаторов. Еще с помощью мобильного приложения пользователи хотят получать push-уведомления о культурных мероприятиях в Москве и дополнительные напоминания о них.
На портале "Узнай Москву" пользователи могут найти гид по городским достопримечательностям, описания более двух тысяч зданий и сооружений. Еще там есть информация о 645 памятниках, 324 музеях и других исторических местах.
Ранее стало известно, что аудиогидом в приложении "Узнай Москву" воспользовались более 60 тысяч раз. Заммэра Наталья Сергунина отметила, что аудиогид можно слушать в любом месте и в любое время.
Кроме того, на портале "Узнай Москву" появились маршруты по Измайловскому и Бабушкинскому паркам. В зонах отдыха появились плакаты с QR-кодами, отсканировав которые, пользователи попадут на страницу с описанием маршрута. Как отметил куратор ИТ-проектов в сферах культуры и бизнеса департамента информационных технологий Москвы Сергей Шакрыл, современные технологии помогают горожанам разнообразить прогулки по городу, сделав их интерактивными и познавательными.
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