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Культура

10:32

Сергунина: аудиогидом в приложении "Узнай Москву" воспользовались более 60 тысяч раз

город культура общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пользователи мобильного приложения "Узнай Москву" за год воспользовались познавательным аудиогидом более 60 тысяч раз. Все желающие могут послушать короткие аудиоистории, посвященные 1,1 тысячи столичных зданий. Также в сопровождении аудиогида можно прогуляться по саду "Эрмитаж" и улице Большой Дмитровке, передает Агентство "Москва" со ссылкой на ДИТ.

Заммэра Наталья Сергунина отметила, что аудиогид можно слушать в любим месте и в любое время.

"Что бы вы ни выбрали, рассказ об архитектуре, а заодно об истории нашего города, будет все таким же интересным", – подчеркнула Сергунина.

В пресс-службе ДИТ уточнили, что в начала прошлого года самой популярной стала аудиоистория гостиницы "Боярский двор". Также в десятку популярных объектов попали, в частности, дом Арсения Морозова на Воздвиженке, Театр Сатиры, станция метро "Охотный ряд", палаты Арасланова в Брюсовом переулке и Заиконоспасский монастырь на Никольской.

Ранее на портале появилось подробное описание экскурсионного маршрута по усадьбе Кусково. Пользователи портала могут увидеть дворец Шереметевых, Большую каменную и Американскую оранжереи, просторный парк с газонами и цветниками, пруды и павильоны, посвященные разным странам Европы.

Самым просматриваемым маршрутом за шесть лет работы проекта "Узнай Москву" стал маршрут "Покажи Москву". Он разработан для тех, кто впервые посетил столицу, и представляет прогулку по 10 достопримечательностям исторического центра.

"Романтический маршрут" стал вторым по количеству просмотров. На третьем месте расположился маршрут "Путешествие в Рождество".

Проект "Узнай Москву" включает в себя интерактивный гид с описанием более двух тысяч зданий и сооружений, 636 памятников, 326 музеев, 195 территорий, а также сведения о 207 исторических личностях и 106 тематических прогулочных маршрутах.

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