На портале "Узнай Москву" появилась экскурсия по усадьбе Кусково

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисовв
На портале "Узнай Москву" появилось подробное описание экскурсионного маршрута по усадьбе Кусково, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Пользователи портала могут увидеть дворец Шереметевых, Большую каменную и Американскую оранжереи, просторный парк с газонами и цветниками, пруды и павильоны, посвященные разным странам Европы.
Куратор ИТ-проектов в сфере культуры и туризма департамента информационных технологий Москвы Сергей Шакрыл напомнил, что музей-усадьба "Кусково" на протяжении нескольких столетий принадлежал представителям графского рода Шереметевых. Здесь часто гостили Екатерина II и другие высокопоставленные гости.
Маршрут начнется с кухонного флигеля Шереметевых, где располагались русская и французская кухни, скатертная и хлебная, кондитерский цех и кофейная.
Затем маршрут проходит через расположенную неподалеку церковь, построенную в 1737–1739 годах в стиле аннинского барокко. Это одно из первых зданий в усадьбе. В то же время колокольня рядом с церковью считается одной из самых поздних построек комплекса.
Далее располагается дворец, или, как его называли в XVIII веке, "большой дом". Возведен он из дерева и камня, имеет парадный этаж и антресоли. К парадному входу дворца ведет центральный марш белокаменной лестницы и пологие пандусы – для въезда карет. Это место предназначалось для роскошных приемов.
Экскурсионный маршрут ведет к партеру регулярного парка усадьбы, куда гости попадали из танцевального зала. Сейчас он состоит из четырех ковров-газонов, обрамленных гирляндами цветов.
Следом посетители усадьбы смогут посмотреть на швейцарский, итальянский и голландский домики, а также старинный павильон для приемов под названием "Эрмитаж". Также маршрут приведет к двум легендарным оранжереям усадьбы: Американской и Большой каменной.
Последний объект экскурсии – павильон "Грот". Регулярный парк был практически лишен тени, поэтому было построено здание, где можно было укрыться от жары.
Маршрут подготовили в рамках совместного спецпроекта портала "Узнай Москву" и департамента культуры.
Ранее стало известно, что самым просматриваемым маршрутом за шесть лет работы проекта "Узнай Москву" стал маршрут "Покажи Москву". Он разработан для тех, кто впервые посетил столицу, и представляет прогулку по 10 достопримечательностям исторического центра.
"Романтический маршрут" стал вторым по количеству просмотров. На третьем месте расположился маршрут "Путешествие в Рождество".
Проект "Узнай Москву" включает в себя интерактивный гид с описанием более двух тысяч зданий и сооружений, 636 памятников, 326 музеев, 195 территорий, а также сведения о 207 исторических личностях и 106 тематических прогулочных маршрутах.
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