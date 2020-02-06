На портале "Узнай Москву" появился новый маршрут

Фото: портал мэра и правительства Москвы
На портале "Узнай Москву" появился маршрут по Парку Горького, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Разработали его в рамках совместного проекта департамента информационных технологий и департамента культуры, посвященного прогулкам по зонам отдыха.
Специальные QR-коды размещены на экранах интерактивных терминалов, расположенных на входе в парк. Отсканировав цифровую метку, пользователи приложения могут перейти на страницу сайта с описанием прогулки.
Новый маршрут включает в себя 13 объектов. Он проведет пользователей в Голицынский сад, покажет знаменитые парковые скульптуры и расскажет интересные факты из истории парка.
Маршрут по Парку Горького есть как на портале, так и в одноименном мобильном приложении. В приложении пройти маршрут можно в режиме дополненной реальности. В основном меню программы нужно лишь выбрать кнопку AR и разрешить доступ к камере.
Недавно в приложении "Узнай Москву" появилась новая функция, которая позволит в формате дополненной реальности посмотреть информацию о расположенных поблизости объектах.
По словам куратора IT-проектов в сфере культуры и туризма столичного департамента информационных технологий Сергея Шакрыла, новая технология позволит пользователям быстро и легко узнать адрес любого здания или получить его описание. Для этого достаточно посмотреть на объект через камеру.
По мере приближения к объектам на экране смартфона будут появляться указатели с их названиями, а также с расстоянием до них. Приложение будет считывать дома, музеи, памятники и исторические территории, которые находятся в радиусе 150 метров.
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