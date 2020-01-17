Фото: портал мэра и правительства Москвы

В приложении "Узнай Москву" появилась новая функция, которая позволит в формате дополненной реальности посмотреть информацию о расположенных поблизости объектах. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По словам куратора IT-проектов в сфере культуры и туризма столичного департамента информационных технологий Сергея Шакрыла, новая технология позволит пользователям быстро и легко узнать адрес любого здания или получить его описание. Для этого достаточно посмотреть на объект через камеру.

По мере приближения к объектам на экране смартфона будут появляться указатели с их названиями, а также с расстоянием до них. Приложение будет считывать дома, музеи, памятники и исторические территории, которые находятся в радиусе 150 метров.

Ранее сообщалось, что в минувшем году москвичи более 3,5 миллиона раз скачали мобильное приложение "Госуслуги Москвы", с помощью которого горожане могут получить самые необходимые услуги онлайн.

Жители столицы могут через приложение оплачивать коммунальные услуги, записываться к врачу, смотреть оценки ребенка в школе и многое другое.

