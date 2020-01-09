Названы самые популярные функции сайта МЦД и приложения "Метро Москвы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Названы самые популярные функции у пассажиров сайта Московский центральных диаметров (МЦД) и приложения "Метро Москвы".

Как сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, в разделе "МЦД" на сайте метро пользователи чаще всего заходили в "Тарифный калькулятор", оставляли свои вопросы и пожелания через форму обратной связи, а также записывались на бесплатные экскурсии в павильон МЦД.

А в приложении "Метро Москвы" пользователи чаще всего строили маршруты на совместной схеме метро и МЦД, а также смотрели видеомаршруты с переходами со станций метро на МЦД.

Раздел МЦД на сайте столичной подземки начал функционировать в августе 2019 года. С момента его запуска им воспользовались более 1,5 миллиона человек. Благодаря тарифному калькулятору пассажиры могут не только построить маршрут с учетом МЦД, но и узнать, сколько будет стоить поездка.

Диаметры запустили 21 ноября. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – это 132 километра пути и 57 станций. С 19 из них можно перейти на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД.

После запуска диаметров пассажиры сэкономили на поездках более 100 миллионов рублей. Загруженность 20 станций подземки уменьшилась.

