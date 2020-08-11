Портал "Узнай Москву" подготовил литературный веломаршрут

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Совершить велопрогулку по столице и найти места, которые упоминали в своих произведениях русские классики, можно на портале "Узнай Москву". Горожанам доступен аудиогид, где можно услышать лекцию о домах, площадях и бульварах, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Первый веломаршрут появился на сайте и в одноименном мобильном приложении, подготовленный совместно с проектом "ЛитРес: Чтец". Голосом Сергея Уделова, одного из чтецов проекта, записана и велоэкскурсия на портале "Узнай Москву".

"Велоэкскурсия с аудиогидом перенесет пользователей во времена великих Тургенева, Толстого, Гиляровского и позволит взглянуть на Москву глазами героев их произведений. Например, участники увидят дом Муму и усадьбу, где жила Наташа Ростова", – заявил куратор ИТ-проектов в сфере культуры и бизнеса департамента информационных технологий Сергей Шакрыл.

По его словам, на велосипедной прогулке люди побывают в 11 литературных локациях. "Путешествие по столице займет около часа, протяженность маршрута – 12 километров", – отметил Шакрыл.

Все достопримечательности нанесены на интерактивную карту. Отметки дополнены не только текстовой информацией, но и современными и историческими фотографиями.

Начинается литературный веломаршрут от дома на Остоженке, где жил Иван Тургенев. При этом события, происходившие в доме, легли в основу рассказа "Муму".

Потом участников экскурсии ждет Гоголевский бульвар. Там любили бывать многие писатели, в том числе Николай Гоголь и Иван Тургенев.

Затем маршрут приведет к небольшому одноэтажному деревянному дому с мезонином в переулке Сивцев Вражек. Его возвели после пожара 1812 года. В нем с 1843 по 1847 год проживал жил русский писатель и философ Александр Герцен.

Закончится литературная велопрогулка у Троицкого подворья на Ильинке. Данное место было описано в нескольких произведениях. Оно упоминалось в пьесе "Бешеные деньги" Александра Островского, "Очерках московской жизни" Павла Вистенгофа, а также в романе "Китай-город" Петра Боборыкина.

На портале "Узнай Москву" пользователи могут найти гид по городским достопримечательностям, описания более двух тысяч зданий и сооружений. Еще там есть информация о 645 памятниках, 324 музеях и других исторических местах.

Ранее стало известно, что аудиогидом в приложении "Узнай Москву" воспользовались более 60 тысяч раз. Заммэра Наталья Сергунина отметила, что аудиогид можно слушать в любом месте и в любое время.