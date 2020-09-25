Москвичи выбрали лучшие районные экскурсии

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Пользователи проекта "Активный гражданин" выбрали экскурсионные маршруты по Москве на эту осень. Москвичи голосовали за экскурсии, признанные лучшими по итогам конкурса "Стань гидом своего района", сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Конкурс, организованный департаментом культурного наследия, проходил с 21 февраля по 30 июня. В нем участвовали профессиональные гиды и экскурсоводы-любители.
В "Активном гражданине" проголосовали 168 207 человек. Две самые популярные среди респондентов экскурсии вошли в осеннюю программу проекта "Дни наследия. Районы".
18,37 процента голосов набрала пешеходная экскурсия по поселению Внуковскому "Знаменитые дачи и усадьбы Переделкина". Маршрут проходит через бывшие дачные дома Корнея Чуковского и Бориса Пастернака, ставшие мемориальными музеями.
16,06 процента проголосовавших выбрали пешеходную экскурсию по району Преображенское "Преображенка вчера и сегодня". В ходе экскурсии можно увидеть особняк Носова в стиле модерн, здания сталинской эпохи, сооружения в стиле конструктивизм и типовую застройку.
В рамках проекта "Дни наследия. Районы" в течение всего года организуют пешеходные, велосипедные и автобусные экскурсии по центральным и отдаленным от центра районам столицы.
В программу также вошли волонтерские выезды по уборке территории усадеб, выставки, квесты, лекции и другие мероприятия. Записаться для участия в мероприятиях проекта можно на портале "Узнай Москву".
Третье место с 15,55 процента голосов заняла велоэкскурсия по Академическому району и Черемушкам "Три века жилья для человека". Замыкают список с 11,32 процента пешеходная экскурсия по Южному Медведкову и Свиблову "От Пожарского до наших дней. Прогулка сквозь века" и квест по Ярославскому району "Ярославка. Путем паломников" с 9,58 процента.
По итогам голосования право определять лучшие экскурсии специалистам предоставили 10,35 процента участников, затруднились с ответом 18,77 процента.
В парках на северо-востоке Москвы с 29 сентября начнут проводиться бесплатные спортивные экскурсии "Скандинавские экопрогулки". На занятиях участникам будут рассказывать об особенностях природной территории, растениях и жителях.
Мосгорпарк продолжает традицию проведения сезонных квестов под названием "Я шагаю по паркам". В программу прогулки включили полтора десятка парков, в том числе новые и открывшиеся после благоустройства по программе "Мой район".
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