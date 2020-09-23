На ВДНХ ко Дню туризма пройдут бесплатные экскурсии и квесты

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В честь международного Дня туризма, который отмечают 27 сентября, ВДНХ проведет различные тематические мероприятия, сообщили в пресс-службе выставки.
"Гости смогут познакомиться с направлением космического туризма в павильоне "Космос", где им также покажут фильм о путешествии на Венеру. Для юных туристов пройдут экскурсии, квесты и мастер-классы на "Городской ферме", а в павильоне "Книги" фотографы расскажут, как сделать красивые снимки на природе", – говорится в сообщении.
В пресс-службе также отметили, что в этот день по территории выставки и музею ВДНХ пройдут бесплатные экскурсии. Для посещения некоторых мероприятий необходима регистрация.
Ранее сообщалось, что 26 сентября в центре воспроизводства редких видов животных отметят День журавля. Туда будут бесплатно пускать всех посетителей в тематических костюмах, а также тех, у кого в фамилии есть корень "журавл" или "стерх".
На ВДНХ прошла акция "Маршрут здоровья"
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