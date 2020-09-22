Всемирный день моря отметят в "Москвариуме" на ВДНХ 24 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В центре океанографии и морской биологии "Москвариум" 24 сентября пройдет праздник в честь Всемирного дня моря, сообщает пресс-служба ВДНХ.
Мероприятие проводится с целью привлечь внимание к сохранению биоразнообразия морей, проблемам загрязнения воды и глобального потепления. На мероприятии, которое отмечается на ВДНХ уже третий год, бесплатно пройдут тематическая лекция, познавательное занятие и экскурсия.
В частности, состоится лекция для детей и взрослых под названием "Сохраним Мировой океан". На ней ихтиологи расскажут о результатах экологических исследований, степени загрязнения морей, влиянии микропластика на водных обитателей и методах улучшить экологическую ситуацию.
Для посетителей всех возрастов организуют занятие "Экологические проблемы Черного моря и их влияние на дельфинов". Самые активные участники познавательной программы получат в подарок приглашения на новое представление "Москвариума" "Шоу Воды".
В экспозиции у аквариума № 57 весь день специалист центра будет рассказывать о мечехвостах. Все мероприятия будут проходить с соблюдением масочного режима и безопасной дистанции.
Ранее говорилось, что на ВДНХ в этом году расцвело рекордное количество цветов. Отмечается, что возле павильонов "Оптика" и "Цветоводство и озеленение" были разбиты новые цветники.
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