Павильон № 64 "Оптика" на ВДНХ отреставрируют – Собянин

Фото: vk.com/mossobyanin

На ВДНХ готовят к реставрации павильон № 64 "Оптика", сообщил Сергей Собянин на своей странице в Instagram.

По словам мэра, речь идет о памятнике культурного наследия федерального значения.

"Во время работ нашли интересный горельеф, годами скрытый за фальшстеной. Скульптурная композиция "Праздничный Ленинград" находится в торце круглого зала. На нем изображено шествие горожан у Финляндского вокзала", – подчеркнул мэр.

Он добавил, что это один из двух сохранившихся скульптурных горельефов ВДНХ, над которым работал целый коллектив именитых мастеров. Второй горельеф есть на питерской станции метро "Нарвская".

Собянин напомнил, что изначально 64-й павильон ВДНХ назывался "Ленинград и Северо-Запад". Потом его перестраивали, меняли интерьеры, и сегодня он известен как "Оптика". После реставрации в нем расположится выставочное пространство Российских железных дорог.

Ранее сообщалось, что в Москве отреставрируют памятник "Солнечная система", который находится на Аллее космонавтов в районе ВДНХ. Монумент не раз становился объектом хулиганских действий. За 12 лет его существования планеты неоднократно оставались без бронзовых орбит, а в 2020 году "Солнечная система" потеряла большую часть элементов.

Реставрация пройдет в несколько этапов и продлится до второй половины 2021 года. Восстановление будет начинаться с лепки из пластилина моделей орбит по сохранившимся чертежам и фотографиям. Сразу после этого с вылепленных моделей снимут силиконовые формы, по которым и отольют бронзовые элементы. Их-то и восстановят на прежнее место.

