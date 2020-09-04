Собянин накануне Дня города осмотрел новые объекты на ВДНХ

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Сергей Собянин накануне Дня города посетил ВДНХ и осмотрел новые объекты на выставке.

Мэр Москвы отметил, что, несмотря на снижение туристического потока, москвичи с удовольствием посещают набирающий популярность парк ВДНХ. После снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, количество желающих посетить знаковое место не уменьшилось.

"За это время полностью уже теперь восстановился ландшафт ВДНХ. Это, пожалуй, самая сложная была работа – восстановление инженерных сетей, благоустройство, посадка деревьев, кустарников, цветов, восстановление ландшафтного парка. Это сложные работы. Они долгосрочные, большие, объемные. Они закончены, и теперь везде, во всех уголках ВДНХ, можно гулять и наслаждаться природой и красотами, которые здесь открылись", – подчеркнул Собянин.

Кроме этого, он добавил, что в парке продолжают восстанавливать памятники архитектуры. Также ведется строительство нового павильона "Росатом".

Сергей Собянин осмотрел ландшафтный парк, павильоны "Цветоводство и озеленение", "Коневодство", "Микробиологическая промышленность" и будущий Музей Гаража особого назначения ФСО России, который создается в павильоне № 52-53, построенном в 1953 году. Его открытие запланировано на январь 2021 года.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы сообщили, что в парке планируют создать ландшафтный аттракцион "Лента Мебиуса", который будет представлять собой пеший маршрут на высоте 8 метров. Его длина составит около 300 метров.

В павильоне "Цветоводство и озеленение" после капремонта планируется открытие выставки современной ландшафтной архитектуры "Современное цветоводство". Музейно-выставочное и образовательное пространство с акцентом на биотехнологии может появиться в павильоне "Микробиологическая промышленность" после реставрации.

Центр национальных конных традиций площадью 25,4 тысячи квадратных метров создадут на базе павильонов "Коневодство".

Ранее в честь Дня города Сергей Собянин предложил москвичам поздравить друг друга открытками. По его словам, с их помощью можно сказать спасибо людям, которые в этом году сделали что-то важное и хорошее.

