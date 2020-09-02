Собянин предложил москвичам поздравить друг друга с Днем города открытками

Фото: sobyanin.ru

Сергей Собянин поздравил жителей Москвы с ее 873-летием. Он напомнил, что пандемия коронавируса нарушила привычный ритм жизни города, однако подчеркнул, что с ней удалось справиться.

"Вместе мы смогли обуздать новую неизвестную болезнь и сегодня снова ходим на работу и ездим в метро, отправляем детей в школу и гуляем в парках. Уверен, все плохое пройдет и забудется. Наш город вновь будет развиваться и процветать. Впереди – много важных дел и приятных забот", – написал мэр на своем личном сайте.

Он пожелал москвичам крепкого здоровья, добра и успехов.

Градоначальник предложил москвичам поздравить друг друга с Днем города с помощью открыток в соцсетях. По его словам, с помощью открытки можно сказать спасибо людям, которые в этом году сделали что-то важное и хорошее.

Выбрать открытку и адресата можно, заполнив специальную форму на сайте главы города. Там же открытки и будут опубликованы.

Ранее Сергей Собянин заявил, что массового празднования Дня города в Москве не планируется. Глава города отметил, что выход из пандемической ситуации из-за коронавируса считается уже огромным праздником для столицы и ее жителей. Он напомнил, что все предприятия Москвы функционируют в прежнем режиме, соблюдая при этом требования Роспотребнадзора.

В этом году Москве исполняется 873 года. День города отметят 5 и 6 сентября на более 40 площадках. На этот раз его темой станут московские музеи: значительную часть программы посвятят художественному творчеству.

В честь Дня города бесплатный доступ для посетителей предоставят 90 музеев и выставочных залов Москвы. Праздничную программу подготовят и столичные парки. В нее войдут в том числе мастер-классы для детей.

Накануне Дня города столицу украсят декоративными конструкциями и праздничными плакатами. Ключевыми элементами станут слово "Москва" и цифра 873. К празднику оформят около 200 городских площадок.

