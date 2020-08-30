Собянин рассказал, как пройдет День города в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин заявил, что массового празднования Дня города в Москве не планируется. Об этом мэр сообщил в эфире телеканала "Россия 24".

"Не будем проводить ни фейерверков, ни крупных концертов, ни перекрывать Тверскую. Праздник будет спокойным, домашним, что называется, для москвичей – в парках, скверах, на фестивальных площадках", – рассказал Собянин.

Глава города отметил, что выход из пандемической ситуации из-за коронавируса считается уже огромным праздником для столицы и ее жителей. Он напомнил, что все предприятия Москвы функционируют в прежнем режиме, соблюдая при этом требования Роспотребнадзора.

"Мне кажется, праздник заключается в том, что город вышел из тяжелой ситуации: все предприятия работают, город нормально функционирует", – подчеркнул мэр.

Кроме того, он выразил уверенность, что в случае возможных в будущем трудностей столица их также уверенно преодолеет.

"Я думаю, мы уверенно преодолеем эти трудности, которые будут, но, я думаю, они уже не глобальны", – добавил Собянин.

В этом году Москве исполняется 873 года. День города отметят 5 и 6 сентября на более 40 площадках. На этот раз его темой станут московские музеи: значительную часть программы посвятят художественному творчеству.

В честь Дня города бесплатный доступ для посетителей предоставят 90 музеев и выставочных залов Москвы. Праздничную программу подготовят и столичные парки. В нее войдут в том числе мастер-классы для детей.

