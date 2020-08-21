Более 1,2 тыс занятий для детей проведут в День города

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В столице 5 и 6 сентября для детей подготовили более 1,2 тысячи увлекательных мастер-классов, которые будут проходить на десятках площадок в разных округах города. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как отмечается, в День города юные участники смогут нарисовать картины с видами Москвы, смастерить и запустить воздушных змеев, оформить красивые миниатюрные, поучаствовать в научных экспериментах, разобраться в тонкостях работы геологов и археологов и многое другое.

Все мастер-классы будут проводиться бесплатно, но для входа на площадки праздника нужна предварительная регистрация.

Отмечается, что на мероприятиях будут соблюдены все санитарные требования.

В первые выходные сентября в 19 творческих студиях под открытым небом состоятся художественные мастер-классы. Например, на Святоозерской улице около владения 1 и на Ореховом бульваре у владения 24 все желающие смогут нарисовать пастелью любимый уголок своего района или изобразить углем на холсте высокие башни "Москва-Сити". А на площадке, которая расположится на пересечении улиц Соколово-Мещерской и Юровской, детей научат мастерить оригинальные открытки с видами столицы. Также мастер-классы пройдут в парках "Кузьминки", "Измайловский", "Останкинский", "Красная Пресня", "Певческое поле" и детском ландшафтном парке "Южное Бутово". Более подробное расписание мероприятий можно посмотреть на mos.ru.

В этом году Москве исполняется 873 года. Для ценителей активного отдыха организаторы подготовили специальную программу на 12 площадках. Так, дети и взрослые смогут развлечься в скейт-парках, посетить тренировки по сапсерфингу, а также поуправлять беспилотниками.

10 больших скейт-парков оборудуют в 16-м микрорайоне Зеленограда, на пересечении Юровской и Соколово-Мещерской улиц, в сквере у Гольяновского пруда, на Митинской, Городецкой, Святоозерской, Ключевой, Профсоюзной и Матвеевской улицах, а также на улице Перерва. В каждом из таких будут уникальные конструкции разных высот и сложности: стрит-зоны, боулы, бетонные грани и другие элементы. Выполнять трюки смогут как новички, так и профессионалы.

В честь Дня города бесплатный доступ для посетителей предоставят 90 музеев и выставочных залов Москвы. Праздничную программу подготовят и столичные парки.