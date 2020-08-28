Исторический музей проведет бесплатные лекции и экскурсии в День города

28 августа, 20:13
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Государственный исторический музей проведет серию бесплатных лекций, экскурсий и мастер-классов для посетителей 5 сентября, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу музея.
Мероприятия подготовлены по случаю Дня города. Экскурсии и лекции будут связаны с историей и культурой столицы. В Парадных сенях, открывающих вход на постоянную экспозицию, будет находиться зона мастер-классов.
Вечером состоится концерт с лауреатами международных музыкальных конкурсов "Классика московских композиторов". Специалисты также разработали программы для людей с особенностями интеллектуального развития, для глухих и слабослышащих посетителей (с переводом на жестовый язык).
Все будет доступно бесплатно – по входному билету. У всех участников появится возможность выиграть призы: пригласительные билеты, сертификаты со скидками на посещение образовательных программ и абонементов.
Другие столичные музеи тоже подготовили мероприятия ко Дню города. Центральным событием станет проект "Музейный лекторий", в нем примут участие музеи и выставочные площадки.
В частности, музей имени Тропинина предложит москвичам на Профсоюзной улице нарисовать пейзаж по мотивам картин Василия Тропинина и Исаака Левитана. Лекцию о китах и дельфинах прочитают сотрудники Зоологического музея МГУ, а сотрудники Палеонтологического музея имени Орлова расскажут о достижениях и неразгаданных тайнах палеонтологии на бульваре Дмитрия Донского.
Посетить лекцию "Путешествие в прошлое лампочки" можно будет на площади Славы. Необычная фотовыставка с яркими кадрами Музея Москвы в ХХ веке и Владимира Маяковского будет расположена на Новом Арбате, Музей космонавтики покажет фотографии первых советских спутников.
Праздничные мероприятия пройдут также в Парке Победы в Зеленограде. Там горожане смогут сделать фотографии на борту первого советского истребителя И-1, боевого самолета МиГ-21 и других.
А в детском ландшафтном парке "Южное Бутово" желающие посетят музей под открытым небом. На территории установят 12 стеклянных витрин с уникальной флорой и фауной Москвы.
Музеи Российского военно-исторического общества (РВИО) присоединятся к праздничной программе. "Стрелецкие палаты" превратятся в город XVII века – с монетным двором и мастерскими по изготовлению традиционных кукол, там ожидаются архитектурные, тематические и обзорные экскурсии.
В Музее военной формы любители творчества, рукоделия и креатива на мастер-классах сделают поздравительную открытку и различные форменные головные уборы своими руками из необычных материалов. В рамках "Курса московского бойца" в музее обещают познакомить с азбукой Морзе, рассказать, что такое вещмешок и что в нем должно быть.
На четырех площадках представят программы более 370 исторических реконструкторов, представ в образах разных эпох – от XVII до середины XX века. Посетителей ждут в музее-заповеднике "Коломенское", парке Победы в Зеленограде, ландшафтном парке "Митино" и Измайловском парке с 10:00 до 22:00.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: