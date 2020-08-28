Исторический музей проведет бесплатные лекции и экскурсии в День города

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Государственный исторический музей проведет серию бесплатных лекций, экскурсий и мастер-классов для посетителей 5 сентября, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу музея.

Мероприятия подготовлены по случаю Дня города. Экскурсии и лекции будут связаны с историей и культурой столицы. В Парадных сенях, открывающих вход на постоянную экспозицию, будет находиться зона мастер-классов.

Вечером состоится концерт с лауреатами международных музыкальных конкурсов "Классика московских композиторов". Специалисты также разработали программы для людей с особенностями интеллектуального развития, для глухих и слабослышащих посетителей (с переводом на жестовый язык).

Все будет доступно бесплатно – по входному билету. У всех участников появится возможность выиграть призы: пригласительные билеты, сертификаты со скидками на посещение образовательных программ и абонементов.

Другие столичные музеи тоже подготовили мероприятия ко Дню города. Центральным событием станет проект "Музейный лекторий", в нем примут участие музеи и выставочные площадки.

В частности, музей имени Тропинина предложит москвичам на Профсоюзной улице нарисовать пейзаж по мотивам картин Василия Тропинина и Исаака Левитана. Лекцию о китах и дельфинах прочитают сотрудники Зоологического музея МГУ, а сотрудники Палеонтологического музея имени Орлова расскажут о достижениях и неразгаданных тайнах палеонтологии на бульваре Дмитрия Донского.

Посетить лекцию "Путешествие в прошлое лампочки" можно будет на площади Славы. Необычная фотовыставка с яркими кадрами Музея Москвы в ХХ веке и Владимира Маяковского будет расположена на Новом Арбате, Музей космонавтики покажет фотографии первых советских спутников.

Праздничные мероприятия пройдут также в Парке Победы в Зеленограде. Там горожане смогут сделать фотографии на борту первого советского истребителя И-1, боевого самолета МиГ-21 и других.

А в детском ландшафтном парке "Южное Бутово" желающие посетят музей под открытым небом. На территории установят 12 стеклянных витрин с уникальной флорой и фауной Москвы.

Музеи Российского военно-исторического общества (РВИО) присоединятся к праздничной программе. "Стрелецкие палаты" превратятся в город XVII века – с монетным двором и мастерскими по изготовлению традиционных кукол, там ожидаются архитектурные, тематические и обзорные экскурсии.

В Музее военной формы любители творчества, рукоделия и креатива на мастер-классах сделают поздравительную открытку и различные форменные головные уборы своими руками из необычных материалов. В рамках "Курса московского бойца" в музее обещают познакомить с азбукой Морзе, рассказать, что такое вещмешок и что в нем должно быть.

На четырех площадках представят программы более 370 исторических реконструкторов, представ в образах разных эпох – от XVII до середины XX века. Посетителей ждут в музее-заповеднике "Коломенское", парке Победы в Зеленограде, ландшафтном парке "Митино" и Измайловском парке с 10:00 до 22:00.