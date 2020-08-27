Музеи Российского военно-исторического общества присоединятся к празднованию Дня города

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Музеи Российского военно-исторического общества (РВИО) подготовили программы ко Дню города, сообщает пресс-служба РВИО.

В Музее военной формы 5 сентября запланирована программа "Город в форме!", а отметить праздник вместе с московскими стрельцами можно будет в "Стрелецких палатах". Они превратятся в город XVII века – с монетным двором и мастерскими по изготовлению традиционных кукол. Там пройдут архитектурные, тематические и обзорные экскурсии. У посетителей будет возможность познакомиться с военными хитростями стрелецкого полка, поупражняться с бердышом и побыть барабанщиком в стрелецком войске.

В Музее военной формы любители творчества, рукоделия и креатива на мастер-классах сделают поздравительную открытку и различные форменные головные уборы своими руками из необычных материалов. В рамках "Курса московского бойца" в музее обещают познакомить с азбукой Морзе, рассказать, что такое вещмешок и что в нем должно быть.

Желающие смогут пройти по "минному полю" и попробовать силы в метании гранаты. Увидеть и потрогать макеты винтовки Мосина, нагана, пистолета ТТ, винтовки Токарева и ППС, примерить образцы военной формы и снаряжения разрешат в интерактивной тематической зоне "Из истории военной формы".

День города отметят 5 и 6 сентября на более 40 площадках. На этот раз его темой станут московские музеи. Бесплатный доступ для посетителей предоставят 90 из них.

На 19 площадках ожидаются мастер-классы по живописи под открытым небом. Участники создадут зарисовки по мотивам картин знаменитых русских художников, изобразят достопримечательности районов Москвы и попробуют свои силы в различных стилях – от реализма до кубизма.

Участвовать смогут дети старше пяти лет, при наличии свободных мест возможность будет доступна и для взрослых. Занятия бесплатные. Гостям раздадут индивидуальные наборы для творчества, а мольберты поставят на расстоянии минимум 1,5 метра друг от друга. Кроме того, всем необходимо быть в маске.

На четырех площадках представят свои программы более 370 исторических реконструкторов, представ в образах разных эпох – от XVII до середины XX века. Посетителей ждут в музее-заповеднике "Коломенское", парке Победы в Зеленограде, ландшафтном парке "Митино" и Измайловском парке с 10:00 до 22:00.

Для ценителей активного отдыха организаторы сделают программу на 12 площадках. Так, дети и взрослые смогут развлечься в скейт-парках, посетить тренировки по сапсерфингу, поуправлять беспилотниками.