Более 370 исторических реконструкторов представят свои программы в День города

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 370 исторических реконструкторов представят свои программы на четырех площадках 5 и 6 сентября во время празднования Дня города. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как отмечается, реконструкторы предстанут в образах разных эпох – от XVII до середины XX века.

"Гостей ждут в музее-заповеднике "Коломенское", парке Победы в Зеленограде, ландшафтном парке "Митино" и Измайловском парке с 10:00 до 22:00. Представления реконструкторов обещают стать одними из самых зрелищных на празднике", – говорится в сообщении.

В стрелецкую слободу XVII века превратится площадка в "Коломенском". Здесь запланирован смотр "государева войска".

В Измайловском парке можно будет увидеть представления, посвященные сражению на Березине во время Отечественной войны 1812 года.

В ландшафтном парке "Митино" покажут эвакуацию поезда на железнодорожном узле времен Первой мировой войны.

В парке Победы в Зеленограде представление реконструкторов посвятят обороне Москвы в 1941 году.

В этом году Москве исполняется 873 года. Для ценителей активного отдыха организаторы подготовили специальную программу на 12 площадках. Так, дети и взрослые смогут развлечься в скейт-парках, посетить тренировки по сапсерфингу, а также поуправлять беспилотниками.

В честь Дня города бесплатный доступ для посетителей предоставят 90 музеев и выставочных залов Москвы. Праздничную программу подготовят и столичные парки. В нее войдут в том числе мастер-классы для детей.