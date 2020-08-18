Праздничные площадки в День города будут работать до 22:00

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Праздничные площадки будут работать с 10:00 до 22:00 в День города в Москве. Он пройдет 5 и 6 сентября и будет посвящен столичным музеям.

Праздник отметят на более чем 40 площадках. На мероприятиях пройдут исторические реконструкции, интеллектуальные игры, мастер-классы, выставки, лекции и спортивные развлечения.

В рамках праздника 90 музеев и выставочных залов Москвы предоставят бесплатный доступ. Исторические реконструкции будут организованы в парках "Коломенское" и Лианозовском, а в "Печатниках" запланирована археологическая программа.

В "Митино" воссоздадут железнодорожный узел времен Первой мировой войны, в то время как Парк Победы в Зеленограде посвятит День города обороне Москвы в 1941 году. Измайловский парк станет площадкой для реконструкции сражения у Березины, финального боя Отечественной войны 1812 года.

В парке "Кузьминки" посетителей ожидает программа, посвященная столичным флоре и фауне. Одной из центральных площадок праздника станет пространство между Манежной площадью и площадью Революции.

Помимо этого, в Москве организуют 13 районных площадок. На каждой из них будет открыта художественная студия, в рамках которой проведут мастер-классы. Кроме того, на площадках выступят кукольные театры.

Все мероприятия будут проводиться при соблюдении правил санитарной безопасности. В частности, участникам пленэров придется иметь при себе средства индивидуальной защиты, а мольберты установят с учетом безопасной дистанции. Вход на некоторые мероприятия будет организован по предварительной записи.