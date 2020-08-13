Массовые мероприятия в День города в Москве будут ограничены – Собянин

16:23
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Сергей Собянин заявил, что массовые мероприятия в Москве в День города будут ограничены. Об этом мэр столицы сообщил в эфире телеканала "Россия 24".
"Мы приняли решение. Было желание провести полномасштабно, так, как мы проводим обычно, но ситуация все-таки не располагает к этому, и мы будем ограничивать массовые мероприятия в городе", – рассказал мэр.
Глава города пояснил, что мероприятия пройдут локально в городских парках и скверах. При этом, по словам мэра, в городе не будет перекрыта Тверская улица из-за парада и не состоятся массовые концерты.
"Будут локальные мероприятия в парках, скверах, по территории всего города, в культурных учреждениях города, все это будет так сделано в лайт-режиме", – сказал Собянин.
В конце июля Собянин отмечал, что власти города не уверены, что смогут провести в этом году День города. При этом он подчеркивал, что подготовка к проведению празднику началась. Общей темой праздника в этом году будут Музеи Москвы, их работа, экспонаты.
Ранее мэр сообщил, что массовых мероприятий в столичных школах в этом году также не будет, в том числе линеек, но учебный год начнется 1 сентября.
Также он отметил, что передвижение детей в школах и между классами будет ограничено. По словам мэра, школьникам не нужно будет сидеть на уроках в масках.
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