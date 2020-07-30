16:29
Полной уверенности в проведении Дня города в Москве нет – Собянин
Власти Москвы не уверены, что смогут провести в этом году День города, заявил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24". Но, по его словам, подготовка к празднованию началась.
"У нас нет полной уверенности, что мы сможем провести День города, что нам позволит это эпидемическая ситуация. Хотя я очень надеюсь, и вероятность того, что День города будет проведен, масштабно проведен, очень высокая. Поэтому мы, конечно, начинаем потихоньку готовиться к этому большому мероприятию", – объяснил Собянин.
Мэр столицы сообщил, что суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией в городе в ближайшие сроки вряд ли снизится. Он отметил, что ситуация стабильна: по сравнению с пиковым уровнем объем выявленных случаев снизился в десять раз. Это минимальный уровень, который вряд ли опустится ниже в скором времени, заключил Собянин.
Глава города добавил, что порядка 6,5 тысячи больничных коек остаются развернутыми для пациентов с COVID-19. На пике в Москве было открыто 23 тысячи коек.
Ранее мэр говорил, что массовые мероприятия в Москве будут запрещены до конца августа. Дальнейшие решения будут зависеть от эпидемиологической ситуации.
Владимир Путин обращал внимание, что решения по снятию ограничений должны быть осторожными. Он предупредил, что необоснованная поспешность чревата повторным увеличением случаев заражения. По утверждению президента, обстановка может поменяться, поэтому поводов расслабляться нет.
За последние сутки в стране подтвердили 5 509 случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах страны, всего в РФ зарегистрировано 834 499 случаев. На столицу приходится 240 664, в том числе 678 новых.
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