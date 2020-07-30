В России выявили 5 509 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

За последние сутки в России подтвердили 5 509 случаев новой коронавирусной инфекции в 84 регионах страны, сообщает Оперативный штаб. Из них 24,7% не имели клинических проявлений болезни.

На Москву пришлось 678 случаев, на Свердловскую область – 215, Ханты-Мансийский АО – 172, Санкт-Петербург – 165, на Нижегородскую область – 158, на Иркутскую область – 148, на Мурманскую область – 146, Московскую область – 144, Красноярский край – 141, Ростовскую область – 134, Челябинскую и Омскую области – по 119, Ямало-Ненецкий АО и Хабаровский край – по 116, Ставропольский край и Ульяновскую область – по 110.

В Оренбургской области выявили еще 107 новых случаев, в Алтайском крае – 105, в Приморской крае – 104, Новосибирской области – 101, Саратовской области – 99, Краснодарском крае – 98, Волгоградской области – 94, Воронежской и Тюменской областях – по 89, Архангельской области – 76, Кемеровской области – 73, Пермском крае – 72, Сахалинской области – 67.

На Кировскую область пришлось еще 58 новых случаев коронавирусной инфекции, на Якутию – 56, Томскую область – 51, Пензенскую область – 43, Ярославскую область и Чувашию – по 41, Ленинградскую и Псковскую области, а также Дагестан – по 40, Белгородскую область и Бурятию – 39, Республику Коми – 38, Башкирию, Самарскую и Курганскую области – по 36, Брянскую, Астраханскую, Амурскую области, а также на Адыгею и Татарстан – по 35, Карелию – 34.

В Тамбовской и Тверской областях, а также в Мордовии выявили еще по 33 новых случая, в Орловской, Тульской областях и Республике Тыва – по 32, на Алтае – 31, Калмыкии – 28, в Курской и Вологодской областях – по 27, в Рязанской области – 26, Ивановской, Калужской, Смоленской областях и Крыму – по 24, во Владимирской области и Камчатском крае – 22, Ингушетии – 21, Магаданской области – 20.

Еще 19 новых случаев зарегистрировали в Калининградской и Новгородской областях, в Марий Эл и Удмуртии – по 18, в Кабардино-Балкарской Республике и Чечне – по 16, Липецкой области и Северной Осетии – по 14, Забайкальском крае – 11, Карачаево-Черкесской Республике – 10, Костромской области – 9, Ненецком АО – 5, Еврейской АО – 3, Севастополе – 1.

Всего в Российской Федерации зарегистрировано 834 499 случаев коронавирусной инфекции. За весь период зафиксировано 13 802 летальных исхода, за сутки – 129. Выздоровели за сутки 9 322 человека, за все время – 629 655 человек.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что показатель летальности от коронавирусной инфекции в России составляет менее 2,5%. По ее словам, этот показатель заметно ниже, чем во многих других странах.

